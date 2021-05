Arrestato in Brasile Rocco Morabito, re del narcotraffico

Roma, 25 mag. (askanews) - È terminata in Brasile la latitanza di Rocco Morabito, boss di 'Ndrangheta, uno dei latitanti più pericolosi e ricercati dopo Matteo Messina Denaro.Il "re del narcotraffico", originario di Africo, in provincia di Reggio Calabria, è stato fermato nella città di Joao Pessoa, nel nord-est del Brasile, assieme a un complice, anche lui latitante, Vincenzo Pasquino, torinese.Un'operazione congiunta Italia-Brasile svolta in sinergia tra i reparti dell'Arma dei carabinieri e il collaterale brasiliano, con il supporto dell'Fbi e della Dea statunitense e coordinata dalle Procure distrettuali di Reggio Calabria e di Torino.Rilevante per l'arresto è stato anche il contributo informativodelle autorità uruguaiane. Morabito era infatti evaso dal carceredi Montevideo nel 2019 nel quale era ristretto dal 2017, quandofu arrestato dai carabinieri e dalla polizia uruguaiana a Puntadel Este.(immagini: Ministero dell'Interno Uruguay)