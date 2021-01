(Agenzia Vista) Pescara, 20 gennaio 2021 Arrestato un 24enne foreign fighters italiano La Polizia di Stato di Pescara, ha arrestato un 24enne foreign fighters italiano che ha combattuto con alcuni gruppi terroristici affiliati ad Al Quaeda in Siria e Iraq. E’ stato arrestato dalla Polizia in Turchia al termine di un'indagine iniziata nel 2015 dall'Antiterrorismo e dalla Digos del capoluogo abruzzese. Destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nel 2017, il 24enne è stato rintracciato nei pressi di Idlib, in Siria. Grazie alla collaborazione delle autorità turche e degli uomini dell'Aise, il giovane è stato trasferito ad Hatay dove è stato preso in consegna dalle nostre autorità di polizia. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev