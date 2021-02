(Agenzia Vista) Mosca, 5 febbraio 2021 Arresto Navalny, Borrell: “Ribadito appello per rilascio e avvio indagine su avvelenamento” “La mia visita si accompagna all'arresto e alla condanna di Alexei Navalny e all'arresto di un migliaio di manifestanti. Come potete immaginare, ho trasmesso al ministro Lavrov la nostra profonda preoccupazione e ho ribadito il nostro appello per il suo rilascio e l'avvio di un'indagine imparziale sul suo avvelenamento. Pur rispettando pienamente la sovranità russa e la sua responsabilità nell'adempimento dei suoi impegni internazionali, l'Unione europea ritiene che le questioni relative allo stato di diritto, ai diritti umani, alla società civile e alla libertà politica siano centrali per un futuro comune, sia per l'Unione europea che per la Russia”. Così l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell a Mosca, in Russia, durante la conferenza stampa con il Ministro degli Affari esteri russo Sergey Lavrov. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev