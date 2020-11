Arrivate tensostrutture Provincia Autonoma di Trento per l'area sanitaria di Torino Esposizioni

(Agenzia Vista) Torino, 14 novembre 2020 Arrivate tensostrutture della Provincia Autonoma di Trento per l'area sanitaria di Torino Esposizioni Procedono i lavori di realizzazione di questa area sanitaria dedicata a pazienti Covid a bassa intensità che accoglierà 55 tensostrutture messe a disposizione anche dalla Croce Rossa e dalla Regione attraverso la Protezione civile e la Maxiemergenza 118 (con il Field Hospital, EMT 2 Emergency medical team, struttura unica in Italia e tra le sole 4 presenti in Europa). Il V Padiglione, messo a disposizione dal Comune di Torino, su richiesta dell’Unità di crisi della Regione Piemonte e con la collaborazione della Prefettura di Torino, accoglierà oltre 450 posti letto che saranno gestiti in forma integrata dalla AOU Città della Salute di Torino, dall’Asl Città di Torino e dalla Maxiemergenza 118. La Centrale 118 e il sistema di emergenza territoriale si occuperà, invece, di trasporti sanitari e di quelli in emergenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev