(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2021 "Arrivederci Italia!", il saluto dell'Ambasciatore americano Eisenberg al termine del suo mandato Il saluto dell'Ambasciatore Lewis M. Eisenberg al termine del suo mandato: "L'Italia e gli italiani rimarranno sempre nel nostro cuore e nei nostri pensieri, ma non è un addio, è un Arrivederci. Grazie Mille!" / Facebook U.S. Embassy to Italy - Ambasciata Americana a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev