(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2020 Aspi, Di Maio: "Pedaggi devono calare, investimenti in sicurezza e innovazione" "Io sono contento di un risultato molto positivo, ma adesso la cosa più importante che dobbiamo fare, dobbiamo continuare a vigilare come M5s, come governo, è che i pedaggi autostradali devono calare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando del dossier Autostrade in una diretta Facebook. Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev