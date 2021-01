(Agenzia Vista) Stati Uniti, 10 gennaio 2021 Assalto Senato USA, Schwarzenegger: “Trump leader fallito, peggior Presidente di sempre” “Il presidente Trump ha cercato di ribaltare i risultati di un'elezione, di un'elezione leale. Ha cercato un colpo di stato ingannando la gente con delle menzogne”. Così l’ex attore e attuale Governatore della California Arnold Schwarzenegger, in un video postato su Facebook, prima di aggiungere: “Il presidente Trump è un leader fallito. Passerà alla storia come il peggior Presidente di sempre. La cosa buona è che presto sarà irrilevante come un vecchio tweet”. / Facebook Arnold Schwarzenegger 01_01 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev