(Agenzia Vista) Roma, 14 marzo 2021 Assemblea Pd, Cuppi: "Dimissioni Zingaretti siano opportunità, stop lotta correnti" "Oggi dò formalmente la comunicazione all'assemblea nazionale delle dimissioni da segretario di Nicola Zingaretti. Le sue dimissioni sono state un atto politico molto forte che ci spinge a un'analisi profonda del partito, che ci interroga sullo stare insieme, sul pluralismo. Era evidente che volesse dare una scossa al partito, fare in modo che emergessero in maniera chiara e trasparente i problemi che ci sono. Ora sta a noi cogliere l'opportunità. Dobbiamo affrontare le dinamiche di battaglie intestine tra aree che invece di arricchire il pluralismo rischiano di cristallizzarsi in lotta tra correnti". Lo dice la presidente del Pd Valentina Cuppi aprendo l'assemblea nazionale dem. Partito democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev