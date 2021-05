(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 Assolto in appello ex sindaco Lodi, Toninelli: “Leggerò motivazioni. Ma prima delle sentenze c’è la moralità” “Se chiederemo scusa all’ex sindaco di Lodi Uggetti assolto in appello per turbativa d’asta? Prima di tutto leggerò le motivazioni della sentenza. Comunque prima di qualsiasi sentenza c’è la moralità di un politico” sono le parole del senatore M5S Danilo Toninelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev