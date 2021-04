Astrazeneca, Magrini (Direttore Aifa): “Casi di trombosi hanno generato allarme per i giovani”

(Agenzia Vista) Roma, 7 aprile 2021 “L’analisi dei dati dell’Ema hanno confermato una plausibile relazione causale per eventi che hanno riguardato persone in giovane età e ciò ha generato un segnale di allarme ben preciso che ha portato a identificarlo come possibile effetto indesiderato del vaccino” lo ha detto il Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini durante la conferenza stampa straordinaria del Ministero della Salute sulle ultime valutazione dell’Ema circa il vaccino Astrazeneca, Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev