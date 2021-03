(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo Astrazeneca, Rezza: “Grande sollievo per revoca sospensione. Avanti con vaccini” “È chiaro che la revoca della sospensione della revoca del vaccino Astrazeneca è por noi un grande sollievo perché dobbiamo dare seguito alla campagna vaccinale. A fronte dei rarissimi casi avversi dobbiamo tenere conto del fatto che abbiamo un’incidenza di Covid in questo momento particolarmente elevata, sui 250 casi per 100mila abitanti. Rinunciare alla piena espletazione della campagna vaccinale sarebbe stato estremamente rischioso” sono le parole del Direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute Giovanni Rezza alla conferenza stampa del Ministero della Salute sugli sviluppi del via libera dell’Ema all’utilizzo del vaccino Astrazeneca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev