(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo Astrazeneca, Sileri: “Con ok di Ema ripartiamo. Recuperiamo i tre giorni di sospensione” “Da domani si riparte, gli obiettivi rimangono gli stessi, recupereremo i tre giorni lasciti indietro e procederemo con la vaccinazione dei più anziani e poi via via a scendere” sono le parole del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev