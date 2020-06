Attacco con coltello a Glasgow, ucciso l'assalitore. Sei feriti

Roma, 26 giu. (askanews) - E' di un morto e sei feriti il bilancio ufficiale delle vittime di un accoltellamento avvenuto in un albergo del centro di Glasgow, in Scozia. Lo ha confermato la polizia locale.Stando alle prime ricostruzioni un uomo armato di coltello è entrato nell'atrio del Park Inn Hotel, un albergo che in seguito al lockdown ospitava soprattutto richiedenti asilo, aggredendo i presenti; la polizia armata è intervenuta sul posto abbattendo l'assalitore.Sei persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale; tra queste un agente, in condizioni critiche ma stabili. Inizialmente la stampa britannica aveva parlato di almeno altre due vittime, notizia che non era stata confermata ufficialmente.Quanto al movente, Scotland Yard ha escluso al momento la pista terroristica. Il premier britannico Boris Johnson si è detto "profondamente rattristato dal terribile incidente di Glasgow" e in un messaggio sul suo account di Twitter, ha ringraziato la polizia e i servizi di emergenza accorsi sulla scena.La First Minister scozzese, Nicola Sturgeon, ha definito l'accaduto "veramente spaventoso" ha invitato i cittadini a lasciare lavorare i soccorsi evitando la zona.