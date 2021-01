(Agenzia Vista) Stati Uniti, 08 gennaio 2021 Attacco Senato USA, Trump: “Violenti non rappresentano il Paese, chi ha infranto legge pagherà” “L'America è e deve sempre essere una nazione di Legge e Ordine. I manifestanti che si sono infiltrati in Campidoglio hanno profanato la sede della democrazia americana. A coloro che sono coinvolti in atti di violenza e distruzione: voi non rappresentate il nostro Paese. E a chi ha infranto la legge: voi pagherete”. Così il Presidente USA Donald Trump in un video postato sull’account facebook della Casa Bianca / Facebook the white house 00_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev