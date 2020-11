(Agenzia Vista) Roma, 3 novembre Attacco Vienna, deputati FdI in Aula Camera mostrano cartelli con attentati jihadisti Subito dopo il minuto di silenzio in onore delle vittime degli attentati di Vienna i deputati di Fratelli d’Italia hanno mostrato dei cartelli che ricordavano ciascuno un attentato del terrorismo islamico. Tra i fatti rievocati quelli di Parigi, Bruxelles, Nizza, Berlino, Stoccolma e quelli più recenti di Vienna. Il presidente Roberto Fico ha fatto intervenire i commessi per togliere i cartelli, vietati dal regolamento. / Webtv.camera Durata: 00_41 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev