(Agenzia Vista) Beirut, 06 agosto 2020 Atterrato a Beirut il team di esperti dei vigili del fuoco italiani È atterrato in Libano alle ore 4 di questa mattina (5 ora locale) il team di 14 esperti Vigili del fuoco per il rischio chimico e per la valutazione della stabilità di edifici lesionati inviato nell'ambito del Meccanismo europeo di protezione civile. Trasportati personale e mezzi con un C-130 dell’Aeronautica Militare decollato da Pisa alle 23 di ieri, il team a Beirut è a disposizione delle autorità locali per l’inizio delle operazioni. / Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev