Aula bunker Lamezia, Gratteri: "Ho fatto la testa d'ariete ma il merito è di tutti"

(Agenzia Vista) Calabria, 27 maggio 2021 "Il merito di questa bellissima opera. Io ho fatto un po' la testa d'ariete e sono riuscito a far sedere intorno a un tavolo anche gente che non aveva molto interesse a dotare la Calabria di un'aula degna del target qualitativo di magistrati, avvocati e forze dell'ordine. La Calabria aveva bisogno come il pane di un'aula bunker come questa efficiente e funzionale con aspetti qualitativi molto alti come una videoconferenza contemporanea in 150 punti dell'aula e 1000 posti a sedere secondo le regole del distanziamento anti-Covid". Lo ha detto il procuratore Gratteri all'inaugurazione dell'aula bunker a Lamezia Terme. Courtesy Videocalabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev