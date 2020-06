(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2020 Austria, Conte: "Inaccettabili misure discriminatorie verso Italia" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Ci sono alcuni Paesi che intendono adottare alcune misure nei confronti di altri Paesi che hanno curve epidemiologiche più elevate. Non vi è motivo che l'Austria la Grecia adottino misure discriminatorie nei confronti dell'Italia. Non vorrei che l'Italia pagasse il prezzo della trasparenza. Sono misure inaccettabili. Stiamo lavorando". / youtube Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev