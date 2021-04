Autismo, Di Maio: "Persone e famiglie straordinari, risorsa per comunità"

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2021 "Oggi voglio parlarvi della 'zona blù. Riguarda tutti noi ed è molto preziosa, perché è la zona dedicata all'attenzione verso le persone con disturbi dello spettro dell'autismo e i loro familiari. Il 2 aprile è la Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Ed è proprio questa la parola chiave: consapevolezza. Parliamo di persone straordinarie e di famiglie altrettanto straordinarie. Da loro tutti noi possiamo imparare la grande attenzione, la cura e l'amore per le tante persone con disturbi dello spettro dell'autismo. Persone che dobbiamo considerare una risorsa per la nostra comunità". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aderendo alla campagna lanciata dalla Fia, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev