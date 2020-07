(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2020 Autostrade, Bellanova: "No ad atti propagandistici, negoziare in nome dell'interesse generale" A palazzo Rospigliosi la presentazione del primo rapporto di Coldiretti dal titolo "La vera agricoltura sociale fa bene all'Italia" alla presenza del presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, e della ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. Queste le parole della ministra sul tema Autostrade a margine dell'evento: "Se il Governo rischia non lo so, quello che so è che su questo tema noi abbiamo una posizione molto chiara: bisogna avere la capacità di negoziare in nome dell'interesse generale, non di rispondere con atti propagandistici che da circa due anni non portano a nessuna decisione. Ascolteremo quello che il presidente del Consiglio ci vorrà dire perché credo che temi così non si possono affrontare solo leggendo i giornali, ma il decisore politico deve essere molto informato per poter assumere decisioni coerenti che non devono ricadere sulle spalle delle nuove generazioni". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev