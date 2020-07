(Agenzia Vista) Sorrento, 16 luglio 2020 Autostrade, De Luca tema complesso, no demagogia bisogna vedere chi paga "In Italia abbiamo il problema di una palude burocratica che spesso rende difficile l'investimento nelle infrastrutture. Da parte della Regione Campania è in atto uno sforzo imponente sul settore della logistica" così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca margine dell'evento "La due giorni di Alis" a Sorrento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev