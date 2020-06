(Agenzia Vista) Masone, 22 giugno 2020 Autostrade, Salvini e' chiaro che ci sia un litigio in corso tra PD e M5s "Una delle indecisioni eterne del Governo riguarda autostrade. Fino all'anno scorso era colpa di Salvini, ormai da un anno non può più esser colpa di Salvini, ma ci sono 15 miliardi fermi. Decidano qualcosa" così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di una visita a Masone in provincia di Genova. / facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev