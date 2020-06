(Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2020 Autostrade, Toninelli se ci fosse controproposta Aspi la ascoltiamo "Non so se Conte e Governo abbiano tolto la revoca dal tavolo. Per il Movimento 5 Stelle l'unica soluzione è la revoca, se non lo abbiamo fatto non è colpa nostra, ma di chi non ci ha dato numeri in Parlamento" così il senatore del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev