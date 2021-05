Autostrade, Toti: "Intollerabile altra estate come nel 2020"

(Agenzia Vista) Genova, 11 maggio 2021 "Oggi abbiamo vissuto l'ennesima giornata complicata: non vorrei che questo intervento, cosi' come alcune voci che sento in giro di contrarieta' degli ispettori del ministero allo smontaggio e rimontaggio dei cantieri nei fine settimana, possano portarci a un'estate come l'anno scorso: non e' tollerabile in nessun senso ne' per la regione ne' per il Paese". L'ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata sulla pandemia, intervenendo sulla chiusura improvvisa per i tir del viadotto Valle Ragone sulla A12, tra Lavagna e Sestri Levante. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev