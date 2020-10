(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre Azzolina: “Banchi a rotelle non fanno annoiare studenti. Didattica frontale non funziona più” “I banchi con le rotelle hanno dato lavoro a tante imprese. Servono a lavorare in gruppo e a fare didattica innovativa e diversa rispetto a quella frontale per cui gli studenti sia annoiano a morte. La didattica frontale non funziona più” queste le parole della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ospite dell’incontro “Futuri. Pronti all’impresa” nella sede di Confindustria a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev