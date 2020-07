(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2020 Azzolina: "Partono le domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze" La Ministra Azzolina su Facebook: "Ci siamo. Da domani partono le domande per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Quelle che servono per coprire i posti che restano vuoti dopo le assunzioni. Finalmente si cambia sistema. Facciamo sparire la carta e digitalizziamo tutto, alleggerendo il lavoro degli uffici e delle scuole e garantendo una procedura più rapida agli insegnanti. L'ultima volta che le graduatorie sono state aggiornate il Ministero e le scuole hanno dovuto gestire un milione di domande cartacee. È una rivoluzione importante. Il digitale ci aiuta non solo a rispettare di più l'ambiente, ma anche a velocizzare i processi, a tenere le procedure in ordine, a fare meglio i controlli, soprattutto ad assegnare più velocemente le cattedre ai supplenti." Facebook Azzolina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev