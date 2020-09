(Agenzia Vista) Messina, 29 settembre 2020 Azzolina visita l'Istituto Borghese-Faranda di Patti, in provincia di Messina La Ministra Azzolina ha visitato l’Istituto Borghese-Faranda di Patti, in provincia di Messina. Ecco il suo commento: "Una scuola che, grazie all'impegno della dirigente scolastica, Francesca Buta, e del personale è ripartita al meglio, sfruttando le risorse che abbiamo messo per la ripresa per garantire nuove opportunità, anche attraverso gli strumenti digitali, alle studentesse e agli studenti. A Patti ho voluto ringraziare anche l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e il suo direttore generale, Stefano Suraniti, che ha saputo far dialogare le scuole con i territori in questa lunga estate di lavoro e ha svolto in tempi celeri, molto più che in passato, le operazioni di nomina del personale. Durante la mia visita ho fatto un appello che porterò anche nel resto d’Italia e vi chiedo di condividere. È rivolto a tutti, studenti, famiglie e personale. Oggi a scuola ci sono regole molto precise dal punto di vista sanitario, ma queste regole da sole non possono bastare se fuori da scuola, poi, non vengono rispettate: utilizzo della mascherina quando necessario, il rispetto del distanziamento, l'igiene delle mani. In questo momento i contagi che abbiamo non sono legati alla scuola, vengono dall'esterno. Bisogna quindi stare molto attenti, perché rispettare le regole anche fuori dalla scuola ci permette di mantenerla aperta. La scuola è troppo importante e dobbiamo difenderla." Facebook Azzolina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev