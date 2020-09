(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2020 Azzolina: “Concorso insegnanti si farà. Domani le date in Gazzetta Ufficiale” “Il concorso per regolarizzare gli insegnanti si farà. Domani usciranno le date sulla Gazzetta Ufficiale” con queste poche e semplici parole la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato il cosiddetto “concorsone” per gli insegnanti di scuola. Lo ha dichiarato entrando all’incontro a porte chiuse dei ministri M5S all’agriturismo Cobragor a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev