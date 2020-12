Babbo Natale sull'elefante porta le mascherine in dono ai bambini

Bangkok, 23 dic. (askanews) - Alcuni Babbo Natale a cavallo di elefanti bardati di rosso hanno raggiunto una scuola della provincia centrale di Ayuttahaya, in Thailandia, per portare delle mascherine in dono ai bambini, in piena pandemia di coronavirus.L'evento organizzato ogni anno dalle colonie di elefanti della provincia è ritenuto un gesto di benvenuto per molti thailandesi, mentre piace meno ai difensori dei diritti degli animali, contrari alla pratica da diversi anni.Secondo il veterinario specialista Jan Schmidt Burbach, intervistato da AFp, l'evento "dà un'immagine davvero errata di questi animali complessi e minacciati di estinzione agli occhi dei bambini. Gli elefanti vengono percepiti come clown, invece degli animali selvatici che biologicamente sono".