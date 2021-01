(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2021 "Possiamo solo auspicare che questa crisi innescata da un atto irresponsabile si concluda al più presto con la supervisione del presidente Mattarella, per affrontare l'emergenza sanitaria in corso. Oggi tutte le attenzioni devo essere rivolte al Recovery Fund e devono essere intraprese azioni per la conversione ecologica della nostra società". Lo ha dichiarato l'esponente dei Verdi Matteo Badiali. 00_20 agenziavista.it