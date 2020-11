Badiali (Verdi): “Governo superi didattica a distanza, cultura e educazione investimenti principali”

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2020 “La cultura e l’educazione sono gli investimenti più importanti di un paese. Per questo chiediamo al Governo di intervenire e trovare delle soluzioni efficaci e superare la didattica a distanza, consentire ai nostri studenti di tornare a scuola, e avere il giusto percorso formativo per formare la classe dirigente di domani”. Così Matteo Badiali (Verdi) in una dichiarazione per chiedere di superare la didattica a distanza. Durata: 00_19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev