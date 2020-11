(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2020 Bagarre in Aula Camera su covid Lombardia, Rosato espelle deputato Lega Iezzi Tensione in Aula alla Camera dei deputati durante l'intervento della deputata del Partito democratico, Lia Quartapelle, che ha duramente criticato la gestione dell'emergenza coronavirus in Lombardia che ha definito: "Pessima, con Fontana che fa politica invece di risolvere i problemi". I deputati della Lega hanno reagito protestando contro la collega e il presidente di turno Ettore Rosato, dopo tre richiami, è stato costretto ad espellere il deputato Igor Iezzi. / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev