(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Bagnai: "Ci affidiamo a Draghi, se riuscirà avrà riconoscenza Paese" "Ci affidiamo a lei, c'è bisogno di lei per una riscrittura delle regole europee, che sino ad ora non vediamo, e di una distorsione che se non verrà rimossa metterà a rischio il progetto europeo". Lo ha detto Alberto Bagnai, intervenendo in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev