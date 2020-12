(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre Ballerini (Legale famiglia Regeni): “Governo abbia dignità e richiami l’ambasciatore” “Visto che è stato delineato chiaramente il quadro delle responsabilità di ufficiali che lavorano per il regime egiziano chiediamo al Governo di richiamare l’ambasciatore per consultazioni in Italia. Da quando è stato rinviato non ci sono stati passi avanti, anzi. Necessario dichiarare l’Egitto paese non sicuro e bloccare la vendita di armi. Governo abbia un sussulto di dignità” sono le parole della legale della famiglia di Giulio Regeni Alessandra Ballerini in conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Durata: 00_54 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev