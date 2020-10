(Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2020 Ballottaggi, Zingaretti: "Risultati positivi dimostrano che alleanza di Governo vince" La conferenza stampa del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, per commentare i risultati elettorali delle elezioni amministrative: "I risultati dei ballottaggi sono molto importanti ci dicono che l'alleanza delle forze di governo e di centrosinistra vince dove perdevamo da anni e dove avevamo perso negli ultimi tempi. La tendenza è abbastanza omogenea in Lombardia, Campania, Puglia, nella mia Regione, in Abruzzo con l'incredibile risultato di Chieti e poi Pomigliano, Giugliano, Legnano, Saronno. La giornata è molto positiva, ci dà coraggio e ci fa essere ottimisti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev