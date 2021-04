Bambino cade sui binari, miracoloso salvataggio in India

Roma, 20 apr. (askanews) - In India Mayur Shelke è diventato un "supereroe" nazionale. Ha fatto uno scatto di corsa rapidissimo per 30 metri ed è riuscito a salvare la vita per un soffio a un bambino finito sui binari proprio pochi secondi prima che passasse un treno.Le immagini delle telecamere a circuito chiuso dell'incredibile salvataggio alla stazione di Vangani, circa 70 chilometri a Est di Mumbai, sono diventate virali sul web. Il bambino era con sua madre, parzialmente vedente, quando è caduto sui binari. Il dipendente delle ferrovie ha visto la scena e sentito le urla della donna che chiedeva aiuto e non ci ha pensato due volte: ha iniziato a correre ed è riuscito ad afferrarlo giusto in tempo e a gettarlo sulla banchina, risalendo a sua volta appena due secondi prima che l'Udyan Express arrivasse in stazione. Ha poi raccontato di non aver temuto per la sua incolumità: "Non c'era tempo per pensare - ha detto - ero determinato a salvarlo".