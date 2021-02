Barcellona, altra notte di proteste e scontri per arresto rapper

Barcellona, 23 feb. (askanews) - Settima notte di proteste a Barcellona per l'arresto di Pablo Hasel, rapper finito in galera per una serie di tweet accusati di "apologia di terrorismo" con l'aggravante di offese alla corona e alla polizia. Per i manifestanti il suo arresto è invece un duro colpo alla libertà di parola nel Paese.