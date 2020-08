Barricato in casa dopo aver accoltellato una persona, risolutivo intervento carabinieri nel Reggino

(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 28 agosto 2020 Barricato in casa dopo aver accoltellato una persona, risolutivo intervento carabinieri Ha avuto epilogo alle primi luci dell’alba di ieri, la vicenda che ha visto protagonista F.L. di Grotteria (RC). L’uomo, dopo aver aggredito con arma bianca un suo compaesano, si era dato alla fuga. E' stato poi rintracciato dai Carabinieri di Roccella Jonica presso la propria abitazione, dove viveva da solo. Barricandosi in casa, dal suo balcone arringava i parenti della vittima e i Carabinieri ivi intervenuti, minacciando comportamenti sia autolesionistici, che rivolti ai Carabinieri intervenuti. L’intervento del Negoziatore e delle A.P.I. (Aliquote di Pronto Intervento) dell’Arma dei Carabinieri, giunte appositamente da Reggio Calabria, ha consentito di fiaccare la resistenza di F.L. che, resosi conto dell’irruzione all’interno della sua abitazione da parte dei Carabinieri specializzati in interventi risolutivi delle API, ha preferito uscire di casa dall’ingresso principale dove, ad attenderlo, ha trovato i colleghi dell’arma territoriale che lo hanno immobilizzato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev