Bassato (Adr): "Aumentano rotte per voli Covid tested per viaggiare in sicurezza"

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2021 "Abbiamo i primissimi turisti americani che tornano con i voli Covid tested dagli Usa ma a breve avremo voli analoghi con turisti dagli Emirati Arabi, dal Canada ed Alitalia tornerà a servire Tokyo. Abbiamo dato loro oggi omaggi made in Italy per farli sentire subito caldamente accolti nel nostro Paese. È un segno di accoglienza rinnovata al mondo pur mantenendo protocolli sanitari rigidi e sicuri, mantenendo così la nostra strategia adottata sin da inizio emergenza. Non sarà ancora un'estate normale dopo i mesi con livelli di traffico bassissimi. È una risalita lenta ma dopo tanto tanto tempo ci sono segnali consistenti e riconfermati di aumento del traffico". Lo ha detto all'aeroporto di Fiumicino il Direttore operazioni voli di Adr, Ivan Bassato che ha accolto i circa 300 turisti statunitensi arrivati con i voli Delta da New York e Atlanta. Adr Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev