(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2020 Bellanova: “Aspettiamo che Conte ci faccia sapere se ci sono le condizioni per continuare” “Abbiamo rappresentato al Presidente del Consiglio le nostre argomentazioni, che sono tutte dentro il documento che è stato inviato in anticipo e sono tutte di vostra conoscenza. Ora aspettiamo che il Presidente del Consiglio faccia una riflessione e ci faccia sapere, se ci sono le condizioni per continuare a lavorare dandosi un programma ulteriore”. Così la ministra Teresa Bellanova dopo l’incontro di Italia Viva con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dove si è discusso della gestione dei Fondi Ue e delle condizioni per l’appoggio di IV al Governo. Durata: 00_24 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev