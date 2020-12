(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2020 Bellanova: “Bisogna definire con quali scelte di coraggio andare avanti” “Abbiamo ribadito al Presidente del Consiglio che i problemi sui quali si deve dare risposte non sono incarichi, non sono nuove formule di Governo, sono le questioni che stanno dentro il nostro documento. Quale idea di Paese, come si pensa di affrontare la gravissima crisi che sta di fronte a noi”. Così la ministra Teresa Bellanova dopo l’incontro di Italia Viva con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dove si è discusso della gestione dei Fondi Ue e delle condizioni per l’appoggio di IV al Governo. Durata: 00_46 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev