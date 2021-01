(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Bellanova: “Credo che il Presidente del Consiglio dovrebbe rassegnare le dimissioni” Credo che il Presidente del Consiglio dovrebbe rassegnare le dimissioni. Spero che ci sia il rispetto che siamo una democrazia parlamentare, se non ci sono i numeri in Parlamento si prende atto”. Così la senatrice di Italia Viva Teresa Bellanova in una dichiarazione dopo il voto di fiducia al Senato, fuori Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev