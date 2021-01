(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Bellanova: "Nessun errore ma assunzione responsabilità" "Grave errore? Assolutamente no. In queste settimane gli organi di informazione hanno scritto che non si può avere la crisi durante l'emergenza. Noi semplicemente ci siamo assunti la responsabilità di chiuderla questa crisi". Lo ha detto Teresa Bellanova di Italia Viva in conferenza stampa. 01_02 Italia viva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev