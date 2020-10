(Agenzia Vista) Roma, 7 ottobre 2020 Bellanova: “Su dissesto idrogeologico intervenire subito. Calamità non sono irreversibili” “Su dissesto idrogeologico bisogna fare interventi di manutenzione al più presto. La mancanza di questi ha portato ai fenomeni che abbiamo visto in Liguria e Piemonte nel fine settimana. Dissesto e calamità non sono irreversibili, fondamentale che obiettivi siano condivisi, mi aspetto segnali forti dal mondo produttivo e dal Parlamento” queste le parole della ministra delle Poitiche agricole e forestali Teresa Bellanova al question time nell’Aula della Camera dei Deputati. / Webtv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev