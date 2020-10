(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre Bellanova: “Superare il concetto dell’agricoltura come settore anziano” “Bisogna superare il concetto del settore agricolo come un settore per anziani, stiamo investendo molto sulla formazione di giovani nelle università italiane”. Lo ha dichiarato la Ministra dell’agricoltura Teresa Bellanova all’evento Next Generation, the Italian innovation society a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev