Beppe Grillo messaggio di Natale: "Mi faccio tutti i vaccini in unica siringata, parto con il russo"

(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2020 «Un Natale di letizia, di bontà e di predisposizione verso gli altri. È questo che ci insegna questa Pandemia», dice Grillo. «Io ho appena finito di montare un leggero, leggerissimo filo spinato con delle lucine natalizie attorno a casa, attaccato a una corrente, diciamo al fotovoltaico, al mio impianto da 24 volts, quindi non dà delle scariche potenti; ho provato con la 220 ma il mio vicino di casa c’è rimasto attaccato, quindi meglio la 24 o la 12 volts. Ho messo dei sacchetti di sabbia con carta natalizia e qui dentro siamo protetti e ci vogliamo tutti bene, siamo predisposti uno verso gli altri», E sui vaccini: «Li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti insieme in una un’unica siringata. Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controindicazione di una leggera fosforescenza ai polpastrelli che verrà eliminata dal vaccino cinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo della mano tutte e due; poi verranno coperti dai vaccini americani e inglesi. In ultimo quello italiano che amalgamerà tutto l’insieme, quindi io sarò immune e vi consiglio di fare altrettanto fino al Covid 2045». / Blog Beppe Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev