Bergamo, Regione Lombardia a Gori: non secretiamo dati Covid-19

Milano, 11 giu. (askanews) - Entra a gamba tesa Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, nella polemica sulla Regione Lombardia e i dati sul Covid 19. Con un tweet che accusa chiaramente i vertici lombardi."Leggo che in #Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi per #Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli "ufficiali", hanno secretato i dati per provincia".Quanto scrive Gori, "non corrisponde al vero ed è privo di qualsiasi fondamento", replicano dal Pirellone. "La diffusionedei dati relativi al Coronavirus da parte di Regione Lombardia verso le autorità sanitarie e verso i mezzi di informazione non è cambiata". Per poi andare alla carica: sostenere che "la Regione secreti i dati non fa onore a chi rappresenta le Istituzioni".Il tutto dopo un repentino cambio di rotta lombardo sul Welfare, con un Nuovo direttore generale, Marco Trivelli, che il 18 giugno lascia la guida degli Spedali civili di Brescia. E soprattutto mentre il premier Giuseppe Conte si prepara a incontrare i Pm della Procura di Bergamo che indagano sulla gestione della zona rossa e Val Seriana.