Berlino, migliaia in piazza contro le misure anti-Covid 19

Roma, 29 ago. (askanews) - Migliaia di negazionisti del coronavirus in piazza a Berlino per una protesta di massa contro le misure di contenimento per lapandemia.La polizia ha assicurato che si presenterà in forze e monitoreràrigorosamente il rispetto dell'uso della mascherina e deldistanziamento sociale, con il capo Barbara Slowik che ha avvertito che se i manifestanti non si atterranno alle norme di sicurezza contro il virus, la polizia sgombererà l'area "molto rapidamente". "Non saremo disposti a guardare decine di migliaia di persone riunirsi e creare rischi di contagio", ha aggiunto.Le autorità avevano precedentemente deciso di non consentire lamanifestazione, temendo che i 22mila dimostrantistimati non avrebbero mantenuto una distanza di un metro e mezzol uno dall'altro o non avrebbero rispettato i requisitidell utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.Il divieto ha suscitato indignazione da parte degliorganizzatori e dei loro sostenitori che hanno inondato i socialmedia con messaggi di rabbia giurando di protestare comunque, con alcuni addirittura che istigavano alla violenza.Ma alla vigilia della manifestazione, il tribunaleamministrativo di Berlino si è schierato dalla parte deimanifestanti, dicendo che non c era alcuna indicazione che gliorganizzatori avrebbero "deliberatamente ignorato" le norme didistanziamento sociale e messo in pericolo la salute pubblica.