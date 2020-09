Berlusconi in miglioramento, positivo il quadro clinico, le immagini del San Raffaele

(Agenzia Vista) Milano, 07 settembre 2020 Berlusconi in miglioramento, positivo il quadro clinico "Il quadro clinico complessivo" di Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per coronavirus, "appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi". A darne notizia nel suo consueto bollettino delle 16 lo staff dell’ufficio stampa dell’ospedale San Raffaele. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev