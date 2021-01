Berlusconi in ospedale a Monaco per problemi cardiaci

Roma, 14 gen. (askanews) - Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso il Centro cardiotoracico del Principato di Monaco per accertamenti. Queste leE' stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia del leader di Forza Italia a decidere il suo ricovero per "un problema cardiaco aritmologico". E' stato lo stesso Zangrillo ad imporre il ricovero a Monaco perché non ha ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia". Berlusconi si trovava in Costa Azzurra, dove ha trascorso anche gran parte del lockdown.Immagini di Maria Bologna